يقدم الفنان أحمد صيام 3 وجوه درامية جديدة خلال ماراثون دراما رمضان المقبل في مسلسلات “كلابش” و”إزي الصحة” و”رمضان كريم” لتجمع بين الكوميدي والبوليسي والشعبي إلى جانب مشاركته بأحد الأفلام السينمائية المقرر عرضها عقب رمضان .

ويدور مسلسل “كلبش ” في إطار درامي بوليسي لضابط يقع في مأزق كبير، بطولة أمير كرارة، هالة فاخر، ريم مصطفى، أحمد صيام، طارق النهرى، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج محمد عبد الحميد، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وفي مسلسل “إزي الصحة” يجسد دور شخص يعمل في شركة للأدوية وتقع فتاة في حبه إلا أن ظروفه المادية تعوق إتمام الزواج ويتم اتهامه بأنه إرهابي.

أما في مسلسل “رمضان كريم” فيجسد دور شاب من حارة شعبية تقع في حبه فتاة من حي شعبي وتحاول التبرأ من أهلها فتدعي أنها من عائلة ثرية.

وقال أحمد صيام – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- أشارك بفيلم “مطربين عن الطعام “وأجسد فيه شخصية جعفر وهو أب لفتاتين ، ويقيم 3 شبان “ملحن ومطرب ومؤلف أغاني” في منزله ويتزوج إثنان منهم بنجلتيه.

فيلم “مطربين عن الطعام”بطولة نرمين ماهر وأحمد عزمي وأحمد صيام وأميرة نايف وإخراج رامى مكرم