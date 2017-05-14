أرجع الجراح وخبير التقويم كريستوفر بيا فى مستشفى فيكتور هوجو الفرنسية ، الأسباب التى تسبب تشوهات القدم في منطقة الإبهام ، والتي تصيب المرأة بنسبة 95% في المرحلة العمرية ما بين 40 – 50 عاما ، إلى عوامل وراثية وتغيرات هرمونية في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث ، خاصة الأحذية ذات الكعب العالي ، مما يسبب آلاما مبرحة لدى البعض .

لذلك ، ينصح الجراح الفرنسي بضرورة التخلي عن الأحذية ذات الكعب العالي عند ظهور هذه التشوهات ، كما يجب اختيار الأحذية المريحة والاعتناء بالجلد في هذه المنطقة عن طريق استخدام كريمات تحتوى على فيتامين ” ب – 5 ” .. أما فيما يتعلق بالتدخل الجراحي ، لا يحبذ الجراح الفرنسي اللجوء إلى هذا الخيار إلا في الحالة الآلام المبرحة التى تسبب في عدم الحركة ولتجرى العمليات الجراحية في هذه العظمة تحت تخدير موضعي مع تناول مضادات الحساسية مع الالتزام بالراحة لمدة 15 يوما حتى تمام الشفاء .