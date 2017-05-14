"قراءات في القرآن" الوصية الفكرية الأخيرة لأركون2017-05-14 11:57:49
صدر حديثا عن دار الساقى اللبنانية كتاب ” قراءات في القرآن ” تأليف محمد أركون ، وترجمة هاشم صالح ، و قد وصفته ” Le Monde des Religions ” بأنه “الوصية الفكرية الأخيرة لمحمد أركون” .
يتطرّق الكتاب إلى الموضوعات الأكثر حساسية وأهميّة كالشريعة ووضع المرأة في المجتمع الإسلامي ، يعتبر هذا الكتاب الصادر لأول مرة عام 1982 أساسياً ومفتاحياً في تاريخ مسار فكر محمد أركون.
هذا الكتاب، الصادر للمرة الأولى عام 1982، هو أساسيّ في تاريخ مسار أركون الفكري، إذ يَعتبِره بمنزلة البذرة الأولى التي صدرت عنها كل مؤلّفاته اللاحقة، وقد كرّس السنوات الأخيرة من حياته لتعديله ولتنقيحه ولإغنائه.
يجيّش فيه كل إمكانات علوم الألسنيات الحديثة والدلالات السيميائية وتاريخ العقليات والاجتماع، بغية تفكيك الخطاب التقليدي الموروث عن القرآن. كما يتطرّق إلى الموضوعات الأكثر حساسية وأهمية اليوم: مكانة الكتاب المقدس بصفته كلام الله، الشريعة ووضع المرأة في المجتمع الإسلامي، الجهاد، الإسلام السياسي... الخ. ويثبت خلال ذلك كلّه أن كل قراءات القرآن وتفاسيره هي بالضرورة “تركيبات بشرية”.
يشهد هذا الكتاب، في إنجازه واكتماله، على مدى خصوبة المناهج الجديدة التي دشّنها محمد أركون قبل ما يقارب النصف قرن، وسيظلّ ذا أهمية حاسمة بالنسبة إلى النضال ضدّ كل أنواع الأصوليات.
الجدير بالذكر أن محمد أركون (1928-2010) باحث ومؤرّخ ومفكّر جزائري. أحد كبار الشخصيات البارزة في علم الإسلاميات المعاصر. كتب باللغتين الفرنسية والإنكليزية وترجمت أعماله إلى عدد من اللغات. من مؤلّفاته عن دار الساقي: “أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟”، “نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية”، “من منهاتن إلى بغداد: ما وراء الخير والشرّ”.
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