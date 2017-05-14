أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الأسر المصرية حوالي 23.9 مليون أسرة منهم نحو 10.9 مليون أسرة في الحضر بنسبة 45.7٪ تقريبا، ونحو 13 مليون أسرة في الريف بنسبة 54.3٪ تقريبا من إجمالي عدد الأسر.

وأوضح الإحصاء -في بيان، اليوم الأحد؛ بمناسبة اليـوم العالمي للأسرة الموافق 15 مايو من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993- أن نسبة الأسر التي بها أقل من ثلاثة أفراد تبلغ 19.2٪ من إجمالي عدد الأسر، و35.1٪ من الأسـر يتراوح عدد الأفراد بها بين 3 -4 أفراد، و23.3% من الأسر بها 5 أفراد، و18.4% من الأسر يتراوح عدد أفرادها بين 6-7 فرد بينما أقل نسبة 4% كانت للأسر التى بها 8 أفراد فأكثر.

ولفت إلى أن أغلب رؤساء الأسر من الرجال حيث بلغت نسبتهم حوالي 82٪ مقابل 18٪ ترأسها نساء، مشيرا إلى أن متوسط الإنفاق الكلى السنوي للأسرة يبلغ 36.7 ألف جنيه عام 2015، ويرتفع في الحضر ليبلغ 42.5 ألف جنيه مقابل 31.8 ألف جنيه في الريف عام2015 .

وبين الجهاز أن نسبة إنفاق الأسرة على مجموعة الطعام والشراب انخفضت من 37.6٪ من إجمالي إنفاق الأسرة عام 2012/2013 إلى 34.4٪ عام 2015، وترتفع نسبة إنفاق الأسرة على مجموعة الطعام والشراب في الريف حيث بلغت 38.9٪ مقابل 30.4٪ في الحضر عام 2015.

ونوه إلى أن نسبة الأسر الحائزة على بطاقات تموينية تبلغ 88.6٪ عـام 2015 مقابل 83.7٪ عام 2012/2013 وترتفع نسبة حائزي بطاقات التموين بالريف حيث تصل إلى 95.4٪ مقابل 80.5٪ للحضر لعام 2015.

وبالنسبة لأقاليم الجمهورية، سُجلت أعلى نسبة للحائزين على بطاقات تموينية في إقليم ريف وجه بحري 96.1٪، يليه ريف الوجه القبلي 94.6٪ وأقل نسبة سجلت في المحافظات الحضرية 72.5 ٪ وذلك عام 2015.

وعن الاتصال بالشبكة العامة للمياه والصرف الصحي، أوضح الإحصاء أن حوالي 92.2٪ من الأسر تقيم في وحدات سكنية متصلة بالشبكة العامة للمياه عام 2015، كما أن حوالي 67.6٪ من الأسر تتصل بشبكة الصرف الصحي (عامة أو أهلية)، وترتفع هذه النسبة في الحضر لتصل إلى 91.8٪ مقابل 47.2٪ في الريف.

وبين الإحصاء أن قيمة المعاشات بالقطاع الحكومي بلغت 48.6 مليار جنيه عام 2014/2015 مقابل 40.6 مليار جنيه عام 2013/2014 بنسبة زيادة 19.7٪، وبلغ عدد الحالات المستفيدة من المعاش 3.1 مليون حالة عام 2014 /2015 مقابل 3 ملايين حالة عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها4.2٪.

ولفت إلى أن قيمة المنصرف من المعاشـات والمساعدات بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي (أيتـام، مطلقات، عجز كلي، شــــيخوخة..الخ) تبلغى6.5 مليار جنيه عــام 2014/2015 مقابل 4.4 مليار جنيه عام2013/2014 بنسبة زيادة تقترب من النصف 49.5٪، وبلغ عدد الحالات المستفيدة من معاشات ومساعدات التأمينات الاجتماعية 1.6 مليون حالة عام 2014/2015 مقابل 1.3 مليون حالة 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 25.4٪.