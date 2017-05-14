لافروف: لا أدري سبب الضجة حول صور لقائي مع ترامب2017-05-14 11:52:10
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يجهل أسباب الضجة الإعلامية التي أثارها نشر صور من لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع هذا الأسبوع.
وأضاف لافروف: “البيت الأبيض أوضح أنه لم تكن هناك أية فضيحة. ويذكر موقعهم أن كل شيء كان متفقا عليه، كما يكون الأمر بالنسبة لوزراء آخرين”.
وظهر في الإعلام الأمريكي جدل ساخن بشأن حضور الصحافة في لقاء ترامب مع لافروف في 10 مايو/أيار، بعد أن نشرت الخارجية الروسية صورا لترامب يتصافح مع لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك، ما أثار استياء بعض الصحفيين الأمريكيين الذين اشتكوا من منعهم تغطية اللقاء.
هذا ونقل مراسل “سي إن إن” عن مسؤول لم يكشف اسمه، أن البيت الأبيض كان غير مرتاح لنشر الصور.
وكانت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، أشارت إلى أن موسكو قدمت أسماء المصورين للجانب الأمريكي مسبقا، ولم يصدر عن واشنطن أي طلب بعدم نشر الصور.
-
السيسي لـ«كامل الوزير»: أنا مش هأمر.. اشتغلوا بنفسكم
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، له بإصدار أمر، ببدء العمل في 7 صوامع جديدة. وقال كامل الوزير، ...Sun, 14 May 2017 09:24:15 GMT
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT