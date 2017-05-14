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بريتني سبيرز تتزوج في سرية تامة
بريتني سبيرز

بريتني سبيرز تتزوج في سرية تامة

2017-05-14 11:52:05
وكالات

كشفت مجلة “بيبول” الأمريكية عن زواج المطربة الأمريكية بريتني سبيرز -35 عاما- في هاواي في سرية تامة من حبيبها عارض الأزياء من أصل إيراني سام أصغري -23 عاما - الذي كان قد شاركها كليب “سلامبر بارتي”، وذلك بعد علاقة حب جمعتهما منذ ديسمير العام الماضي.
وذكر موقع “بوبليك اف أر” الفرنسي، أن مجلة “بيبول” نشرت الخبر على غلاف عددها الأخير وأشارت وفقا لمصدر مقرب من بريتني سبيرز أنها هي من طلبت منه الزواج واشترت خاتم الزواج بل أن فكرة أنها هى من طلبت يده تعجبها بشدة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وأضاف أن نجمة الغناء سبيرز قررت هي وحبيبها الزواج في هاواي بعد أن أخذت رأي ولديها “جادين” 10 سنوات، و”سين” 11 عاما من زواجها السابق وأكدت أنها هذه المرة قد أحسنت الإختيار.
وكانت المطربة الشقراء بريتني سبيرز قد قطعت علاقتها العام الماضي مع المنتج شارلي إبيرسول ووقعت بعدها في شباك هذا الفتى الأسمرالذي سلب قلبها.

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