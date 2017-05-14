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الإيسيسكو تشارك في احتفالية عمان عاصمة الثقافة الإسلامية
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الإيسيسكو تشارك في احتفالية عمان عاصمة الثقافة الإسلامية

2017-05-14 11:49:44
محيط - شيماء فؤاد

يشارك الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكوـ، في حفل افتتاح احتفالية عمان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2017 عن المنطقة العربية، الذي سيعقد يوم 17 مايو 2017، في مقر المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمان برعاية  العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وسيلقي المدير العام للإيسيسكو كلمة بهذه المناسبة.

ويتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي حول عمان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2017، ثم فقرة تخت شرقي لجمعية الأوركسترا الوطنية الأردنية.

وسيجري المدير العام للإيسيسكو في هذه المناسبة لقاءات رسمية مع عدد من المسؤولين  في الحكومة الأردنية.

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