نجح فريق من العلماء في جامعة ” كارولينا الشمالية “في تحديد أول موقع وراثي ، موقع الجين على كروموسوم متعلق بمرض فقدان الشهية العصبي “أناروكسيا” ، مما يؤدى إلى كشف الأسباب المحتملة للمرض .. يعد مرض فقدان الشهية العصبي اضطراب الأكل ، يتميز بالفقدان الشديد للوزن ، وصعوبات في الحفاظ على وزن مثالي مع تشوهات في صورة الجسم .

و قد أجرى العلماء واحدة من أقوى الدراسات الوراثية لفقدان الشهية العصبي حتى الآن ، والتي شملت تحليل الجينوم على نطاق واسع من الحمض النووي على 3,495 شخص يعانون من فقدان الشهية العصبي و نحو 10.982 من الأصحاء .

وقالت الدكتورة” سينثيا بوليك” المدير المؤسس لمركز التميز التابع للأمم المتحدة لاضطرابات الأكل ،” لقد حددنا موقعا واحدة على مستوى الجينوم على نطاق واسع لفقدان الشهية العصبي على الكروموسوم 12 ، في منطقة سبق أن تبين أنها مرتبطة بمرض السكر النوع الأول و اضطرابات المناعة الذاتية.

كما قمنا بحساب الارتباطات الجينية – أي مدى اختلاف الصفات والاضطرابات الناجمة عن نفس الجينات. فقد كان فقدن الشهية العصبي مرتبطا وراثيا بالعلاقة العصبية والانفصام ، وهو ما يدعم فكرة أن فقدان الشهية هو في واقع الأمر مرضا نفسيا .. وأضافت ” بوليك”، عندما تكون بعض الاختلافات الجينية أكثر تواترا بشكل ملحوظ في الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب ، فتكون هذه الاختلافات هي المرتبطة ” مع الاضطراب .

كما وجد العلماء أن فقدان الشهية العصبي مع العوامل الأيضية .. موضحين أنه بشكل غير متوقع ، وجدنا أيضا ارتباطات جينية قوية مع العديد من الميزات الإيضية بما في ذلك تكوين الجسم وتمثيل الأنسولين الجلوكوز .

وخلص العلماء – في سياق نتائجهم التى نشرت في عدد مايو من المجلة الأمريكية للطب النفسى – تشجعنا هذه النتيجة على أن ننظر بعمق أكثر في كيفية زيادة العوامل الأيضية خطر فقدان الشهية العصبي “.