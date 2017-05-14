 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 12:03 مساءً
روابط سريعة
علماء أمريكيون يتوصلون إلى الموقع الجينى لمرض " فقدان الشهية العصبي" أناروكسيا
جينات-748x372

علماء أمريكيون يتوصلون إلى الموقع الجينى لمرض " فقدان الشهية العصبي" أناروكسيا

2017-05-14 11:48:28

نجح فريق من العلماء في جامعة ” كارولينا الشمالية “في تحديد أول موقع وراثي ، موقع الجين على كروموسوم متعلق بمرض فقدان الشهية العصبي “أناروكسيا” ، مما يؤدى إلى كشف الأسباب المحتملة للمرض .. يعد مرض فقدان الشهية العصبي اضطراب الأكل ، يتميز بالفقدان الشديد للوزن ، وصعوبات في الحفاظ على وزن مثالي مع تشوهات في صورة الجسم .

و قد أجرى العلماء واحدة من أقوى الدراسات الوراثية لفقدان الشهية العصبي حتى الآن ، والتي شملت تحليل الجينوم على نطاق واسع من الحمض النووي على 3,495 شخص يعانون من فقدان الشهية العصبي و نحو 10.982 من الأصحاء .

وقالت الدكتورة” سينثيا بوليك” المدير المؤسس لمركز التميز التابع للأمم المتحدة لاضطرابات الأكل ،” لقد حددنا موقعا واحدة على مستوى الجينوم على نطاق واسع لفقدان الشهية العصبي على الكروموسوم 12 ، في منطقة سبق أن تبين أنها مرتبطة بمرض السكر النوع الأول و اضطرابات المناعة الذاتية.

كما قمنا بحساب الارتباطات الجينية – أي مدى اختلاف الصفات والاضطرابات الناجمة عن نفس الجينات. فقد كان فقدن الشهية العصبي مرتبطا وراثيا بالعلاقة العصبية والانفصام ، وهو ما يدعم فكرة أن فقدان الشهية هو في واقع الأمر مرضا نفسيا .. وأضافت ” بوليك”، عندما تكون بعض الاختلافات الجينية أكثر تواترا بشكل ملحوظ في الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب ، فتكون هذه الاختلافات هي المرتبطة ” مع الاضطراب .

كما وجد العلماء أن فقدان الشهية العصبي مع العوامل الأيضية .. موضحين أنه بشكل غير متوقع ، وجدنا أيضا ارتباطات جينية قوية مع العديد من الميزات الإيضية بما في ذلك تكوين الجسم وتمثيل الأنسولين الجلوكوز .

وخلص العلماء – في سياق نتائجهم التى نشرت في عدد مايو من المجلة الأمريكية للطب النفسى – تشجعنا هذه النتيجة على أن ننظر بعمق أكثر في كيفية زيادة العوامل الأيضية خطر فقدان الشهية العصبي “.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3