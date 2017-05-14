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والدة المطربة غنوة: "أنغام" السبب في تأخر شقيقتها 12 عاما على الشهرة
أنغام

والدة المطربة غنوة: "أنغام" السبب في تأخر شقيقتها 12 عاما على الشهرة

2017-05-14 11:49:40

قالت ماجدة والدة المطربة غنوة، إن أسباب تأخر ابنتها في تحقيق الشهرة في الغناء، هو وجود خلافات عائلية بينها وبين شقيقتها أنغام.

واتهمت والدة غنوة في مداخلة هاتفية لبرنامج «أنا والناس» تقديم الإعلامية أميرة بدر، المذاع على فضائية «الحياة»، «أنغام» بأنها اتفقت مع عدد من منتجي ومؤلفي الأغاني على عدم إتاحة الفرصة لشقيقتها.

وتابعت: «تعنت وتصدي أنغام لشقيقتها «غنوة» أحد أسباب تأخرها 12 عاما في الكشف عن موهبتها الغنائية».

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