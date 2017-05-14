ترامب: لا شيء يربطني بروسيا وأريد أن أعرف حقيقة الهاكرز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في معرفة الحقيقة بشأن هجمات الهاكرز خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016.

وقال دونالد ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أمس السبت: “إذا كانت هجمات الهاكرز وقعت فعلا، فمن قام بها؟ أريد أن أعرف الحقيقة”.

وشدد ترامب على رغبته في الوصول إلى جذور الموضوع وأكد أنه لن يعيق التحقيق الجاري في هذا المجال من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجلس النواب بالكونجرس.

وقال: “أود أن يجري التحقيق بسرعة. وأنا يهمني أكثر أن يتم التحقيق بشكل نزيه”.

وألمح ترامب كذلك بأنه ليس من الضروري تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في “تدخل روسيا” بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وشدد على عدم وجود أي شيء يربطه بروسيا.

وكان الكرملين قد أنكر مرارا وجود أي علاقة لروسيا في الهجمات السبرانية المزعومة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة.