اليابان تدعو دول الشراكة عبر الهادي لتنفيذ الاتفاقية بدون الولايات المتحدة2017-05-14 11:39:00
ذكرت صحيفة “نيكاي” اليابانية ، اليوم الأحد ، أن اليابان ستدعو يوم 21 مايو الجاري الدول العشر المتبقية الأخرى في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي إلى التوصل لاتفاق عام بنهاية العام الجاري لتنفيذ الاتفاقية بدون الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاقية التجارية بعد وقت قصير من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم في يناير الماضي ، وتهدف اليابان إلى الحفاظ على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي والحفاظ على الوحدة فيما بين البلدان المتبقية.
وذكرت صحيفة “نيكاي” اليابانية أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى تحسين فرص تنفيذ الاتفاقية في الواقع، وبالتالي تخفف من دفع إدارة ترامب لابرام اتفاقية تجارة ثنائية مع اليابان بدلا من اتفاقية الشراكة عبر الهادي.
وسترسل اليابان نوبوتيرو ايشيهارا وزير السياسة الاقتصادية والمالية للاجتماع الوزارى في فيتنام ، وتريد اليابان ان يجتمع المفاوضون من الدول العشر الاخرى المتبقية أيضا في نوفمبر على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك التي ستعقد ايضا في فيتنام.
وتجري اليابان ترتيبات غير رسمية مع البلدان الأخرى لإدراج الإطار الزمني المتوقع في بيان مشترك يصدر الأسبوع المقبل.
واتفق الأعضاء العشرة الآخرون حتى الآن على بيان مشترك يفيد بانهم سيعملون على تنفيذ خطة الشراكة فى اقرب وقت ممكن. بيد ان اليابان ترغب في إضافة بند يحدد فيه انتهاء الأعضاء من المحادثات على مستوى العمل بحلول قمة الابيك “التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي” حتى يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق عام بحلول نهاية العام.
ووقعت 12 حكومة على اتفاقية الشراكة عبر الهادي في فبراير 2016. ولدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تحتاج إلى موافقة محلية من ستة بلدان أو أكثر لتشكل مجتمعة 85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بين البلدان الـ 12.
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