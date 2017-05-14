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الأترجي يوقع عقد كتاب "النبي يسأل والقرآن يجيب"
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الأترجي يوقع عقد كتاب "النبي يسأل والقرآن يجيب"

2017-05-14 11:45:46
محيط - شيماء فؤاد

وقع الكاتب الصحفي بالأهرام أحمد الأترجي مع محمد جمال المدير التنفيذي لمنصة كتبنا للنشر الشخصي، عقد كتاب “النبي يسأل والقرآن يجيب”، والذي صدر عن دار كليوباترا للنشر والتوزيع.

ويستعرض الكتاب بين طياته الأسئلة التي وجهت إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي جاء أغلبها من الصحابة رضوان الله عليهم وهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم ودنياهم، ومنها ما كان يتم طرحه من اليهود أو الكفار بسؤالهم عن أشياء هم في حاجة إلى فهمها أو أنهم يريدون تعجيز الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهاره بمظهر غير العارف.

ووردت تلك الأسئلة في القرآن الكريم مبدوءة بلفظ يسألونك أو يستفتونك وجاءت إجابتها من عند الخالق تبارك وتعالى ونزلت بها آيات بيّنات تتلى إلى يوم القيامة.

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