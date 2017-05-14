أكد مؤسس البرنامج المصري لتطوير الإعلام الكاتب الصحفي طارق عطية، أن ظاهرة تراجع مبيعات “الصحف الورقية” على مستوى العالم، مشددا على ضرورة أن يواكب القائمين على “الصحف الورقية” التطورات التي تشهدها الصحافة.

وأعلن عطية من خلال لقاءه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، أن سبب تراجع مبيعات “الصحف الورقية” هو انخفاض “متوسط وقت” متابعة وسائل الإعلام والصحف بشكل يومي وفقا لأخر الإحصائيات.

وأضاف أن معدلات القراءة لم تنخفض حيث يقرأ المواطنين من خلال وسائل متعددة مثل الانترنت .