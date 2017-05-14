انتشل خفر السواحل الإيطالية، اليوم الأحد، جثث 7 لاجئين لقوا حتفهم في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا، وذلك في ظل استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في أحد أكثر طرق الهجرة ازدحامًا.

وقال خفر السواحل الإيطالية إنه تم إنقاذ 484 مهاجرًا ولاجئًا أمس السبت، في 4 مهمات منفصلة، حسب موقع إمارات 24.

وأكدت منظمة “سي أي” الألمانية غير الحكومية، التي تقوم بمهام إنقاذ بالتعاون مع خفر السواحل، أنها أنقذت 600 شخص كانوا على متن 4 قوارب مطاطية، وذلك في بيان على صفحتها على موقع “فيس بوك”.

وبحسب أحدث بيانات للمنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 1300 شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط هذا العام.

وتتحمل إيطاليا حاليًا الوطأة الأكبر لأزمة الهجرة في أوروبا، ويصل أغلبية المهاجرين إليها بعدما يبحرون من ليبيا.