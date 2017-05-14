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السيسي يظهر «العين الحمراء»: أراضي الدولة ترجع بالقوة
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يظهر «العين الحمراء»: أراضي الدولة ترجع بالقوة

2017-05-14 11:42:30
كتب - أحمد فرهود

انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشدة، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة قنا، اليوم الأحد.

وحذر الرئيس السيسي، جميع المتعدين على أراضي الدولة المصرية، قائلاً: “الكلام ده مش معايا.. أي حد خد حاجة مش من حقه هترجع وبالقوة”.

وقال السيسي: “أيه ده؟!.. 90 ألف فدان وضع يدن تم أخذهم، أزاي؟!”، موجهاً وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، باستعادة هذه الأراضي، قبل نهاية الشهر.

وشدد السيسي، على أنه حزين للغاية من هذا الأمر، حيث أن هناك بعض الأشخاص يستولون على أموال الدولة، بوجه مخالف، بينما غالبية المصريين، لا يجدون قوت يومهم.

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