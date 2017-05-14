نفت الفنانة سلمي الفولي بطلة كليب ” سيب إيدي” الأخبار التي إنتشرت خلال الأيام الماضية بشأن ترشحها للإنتخابات الرئاسية المقبلة ، مؤكدة أنه يوجد عدد من الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل اسمها تطلق هذه الأخبار المغلوطة .

وأضافت الفولي في مداخلة هاتفية ببرنامج ” العاشرة مساء ” المعروض علي فضائية ” دريم ” ، أنها لم تفكر يوما في الترشح للإنتخابات ، قائلة : ” انا تخصصي التمثيل فقط غير ذلك لا اصلح لشئ ، و تشرف أن السيسي رئيسي”.