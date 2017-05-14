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إصابة 14 «طالباً» في انقلاب ميكروباص بدمياط
سيارة اسعاف ـ حادث تصادم‎

إصابة 14 «طالباً» في انقلاب ميكروباص بدمياط

2017-05-14 11:35:28

استقبلت مستشفى الزرقا المركزى بمحافظة دمياط، 14 طالبا حالتهم حرجه.

وأصيب الطلاب، بعد انقلاب سيارة مكروباص، كانت تقلهم من مدينة الزرقا إلى مدينة دمياط الجديدة، لأداء امتحانات نهاية العام الدراسى.

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