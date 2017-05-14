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تادروس أدهانوم يزور مصر فى اطار حملته الانتخابية لمنصب مدير عام منطمة الصحة
سامح شكري ـ ووزير خارجية اثيوبيا تيدروس ادحانوم‎

تادروس أدهانوم يزور مصر فى اطار حملته الانتخابية لمنصب مدير عام منطمة الصحة

2017-05-14 11:38:07
وكالات

زار وزير الخارجية الإثيوبي السابق الدكتور تادروس أدهانوم، المرشح الأفريقي لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية القاهرة ليومين في إطار حملته الانتخابية للمنصب الدولي، وذلك قبيل الجولة النهائية للانتخابات المقرر عقدها في جنيف يوم 23 مايو الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية فى تصريح خطى اليوم “الأحد” أن السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية نقل إلي الوزير الإثيوبي السابق توجيهات وزير الخارجية سامح شكرى للوفد المصري في جنيف بالتنسيق المكثف مع الوفود الأفريقية لدعم مرشح أفريقيا الذي يتميز بالخبرة والكفاءة، وفي إطار الحرص المصري علي أن تحصل القارة الأفريقية علي نصيب عادل من المناصب الدولية الهامة بما يحفظ ويدعم المصالح المشتركة لأفريقيا علي الساحة الدولية.

وكان في استقبال الوزير الإثيوبي بمطار القاهرة أمس السفير محمد إدريس ، حيث نقل إليه تحيات وتقدير الوزير سامح شكري، مؤكدا علي دعم مصر الكامل للمرشح الإثيوبي باعتباره مرشحا عن القارة الأفريقية.

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