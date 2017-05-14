حذرت دراسة طبية من أن مرضى الأمراض العقلية الحادة معرضون بشكل متزايد لخطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية ، مقارنة مع الأصحاء .

و تظهر الأبحاث التى اجريت بجامعة ” كينجز” في بريطانيا ، على أكثر من 3,2 مليون شخص يعانون من مرض عقلي حاد ، أن هؤلاء المرضى ، بما فيهم مرضى الفصام والاضطراب الثنائي القطب والاكتئاب الشديد ، لديهم خطر أعلى بنسبة بلغت 53 % من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، مع ارتفاع خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبه 78% على المدى الطويل .. وكان خطر تعرضهم للوفاة من هذه الأمراض يرتفع إلى 85% بين مرضى الأمراض العقلية بالمقارنة بالأصحاء.

وتسلط تلك النتائج الضوء على أهمية الفحص المنتظم للمرضى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية ، كما تشير إلى عدد من عوامل الخطر التى يمكن تعديلها .. ومن المؤكد ، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية حادة يلقون حتفهم في مدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاما ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية ، بما في ذلك أمراض النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كان الباحثون قد عكفوا على فحص وتحليل البيانات المتوصل إليها في 92 دراسة أجريت في 4 قارات ، ونحو 16 بلدا مختلفا ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، أستراليا ، والسويد .. وكشفت التحليلات أن 10% من المصابين بأمراض عقلية شديدة عانوا من أمراض القلب والأوعية الدموية ، لترتفع هذه المعدلات بقيم طفيفة لتسجل 11,8% بين مرضى الفصام ، ونحو 11.7% بين مرضى الاكتئاب ، و 8.4% بين مرضى الاضطراب ثنائي القطب زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع مرور الوقت.

و قد حدد الباحثون – في سياق نتائجهم التى نشرت في العدد الأخير من مجلة ” الطب النفسى”- بعض العوامل الهامة التى تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك استخدام مضادات الذهان ، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم .. وبناء على هذه النتائج، يحذر الأطباء من أهمية الأخذ في الاعتبار هذه الحقائق عند وصف عقاقير الذهان للمرضى لتجنب الآثار الجانبية المتعلفة بهذه العوامل .