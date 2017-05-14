مرضى الأمراض العقلية الحادة أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية2017-05-14 11:45:21
حذرت دراسة طبية من أن مرضى الأمراض العقلية الحادة معرضون بشكل متزايد لخطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية ، مقارنة مع الأصحاء .
و تظهر الأبحاث التى اجريت بجامعة ” كينجز” في بريطانيا ، على أكثر من 3,2 مليون شخص يعانون من مرض عقلي حاد ، أن هؤلاء المرضى ، بما فيهم مرضى الفصام والاضطراب الثنائي القطب والاكتئاب الشديد ، لديهم خطر أعلى بنسبة بلغت 53 % من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، مع ارتفاع خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبه 78% على المدى الطويل .. وكان خطر تعرضهم للوفاة من هذه الأمراض يرتفع إلى 85% بين مرضى الأمراض العقلية بالمقارنة بالأصحاء.
وتسلط تلك النتائج الضوء على أهمية الفحص المنتظم للمرضى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية ، كما تشير إلى عدد من عوامل الخطر التى يمكن تعديلها .. ومن المؤكد ، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية حادة يلقون حتفهم في مدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاما ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية ، بما في ذلك أمراض النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
كان الباحثون قد عكفوا على فحص وتحليل البيانات المتوصل إليها في 92 دراسة أجريت في 4 قارات ، ونحو 16 بلدا مختلفا ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، أستراليا ، والسويد .. وكشفت التحليلات أن 10% من المصابين بأمراض عقلية شديدة عانوا من أمراض القلب والأوعية الدموية ، لترتفع هذه المعدلات بقيم طفيفة لتسجل 11,8% بين مرضى الفصام ، ونحو 11.7% بين مرضى الاكتئاب ، و 8.4% بين مرضى الاضطراب ثنائي القطب زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع مرور الوقت.
و قد حدد الباحثون – في سياق نتائجهم التى نشرت في العدد الأخير من مجلة ” الطب النفسى”- بعض العوامل الهامة التى تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك استخدام مضادات الذهان ، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم .. وبناء على هذه النتائج، يحذر الأطباء من أهمية الأخذ في الاعتبار هذه الحقائق عند وصف عقاقير الذهان للمرضى لتجنب الآثار الجانبية المتعلفة بهذه العوامل .
-
السيسي لـ«كامل الوزير»: أنا مش هأمر.. اشتغلوا بنفسكم
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، له بإصدار أمر، ببدء العمل في 7 صوامع جديدة. وقال كامل الوزير، ...Sun, 14 May 2017 09:24:15 GMT
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT