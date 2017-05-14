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تعرف على جميلات الوسط الفني
هيفاء وهبي ـ هيفاء وهبى

وفقا لتصنيف وكالة "سبونتيك" الروسية

تعرف على جميلات الوسط الفني

2017-05-14 11:38:26
وكالات

صنفت وكالة “سبونتيك” الروسية خمس فنانات عربيات على أنهن الأجمل في الوسط الفني بناء على احصائيات وردت في مواقع عالمية وعربية.

ووفقا للترتيب، احتلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المركز الأول
الممثلة السورية سلاف فواجري جاءت في المرتبة الثانية
فيما جاءت في المركز الثالث المغنية المغربية حنان الخضر
الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب في المركز الرابع

أما الخامس فكان من نصيب المغنية المصرية هايدي موسى

هيفاء وهبي ـ هيفاء وهبى

سلاف فواخرجي

1-948405

جميلات العرب

1-948407

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