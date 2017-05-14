صنفت وكالة “سبونتيك” الروسية خمس فنانات عربيات على أنهن الأجمل في الوسط الفني بناء على احصائيات وردت في مواقع عالمية وعربية.

ووفقا للترتيب، احتلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المركز الأول

الممثلة السورية سلاف فواجري جاءت في المرتبة الثانية

فيما جاءت في المركز الثالث المغنية المغربية حنان الخضر

الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب في المركز الرابع

أما الخامس فكان من نصيب المغنية المصرية هايدي موسى