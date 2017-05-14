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السيسي: مصر في «سباق» لتوفير السلع بسعر مناسب
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي: مصر في «سباق» لتوفير السلع بسعر مناسب

2017-05-14 10:38:01
كتب - أحمد فرهود

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن مصر في سباق لتوفير السلع بسعر مناسب، مع زيادة الطلب عليها.

وأشار السيسي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في قنا، إلى أن الزيادة السكانية، تعمل على زيادة الاستهلاك، وهو ما ينعكس على جهود الدولة لتوفير السلع.

وكشف السيسي، عن أن الدولة تقوم بدعم الجنيه، بشكل أو آخر، في كافة المجالات، بعد الدعم الخفي للدولار، وهو الأمر الذي أخذ البلد إلى منطقة خطيرة.

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