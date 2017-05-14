أعرب الفنان سامو زين، عن سعادته بردود الأفعال على مسلسل “طعم الحياة” والذى يعرض حاليا على قناة الحياة.

وعلق زين، على صفحته على الفيس بوك قائلا: “الحمدلله وأشكر أصدقائي لكمية الاتصالات والرسائل التي أتتني للمباركة بحلقة الفتوة أتمنى من الله أن أكون دائما عند حسن ظنكم”.

المسلسل يشارك فى بطولته علا غانم ونهال عنبر وإخراج عبد العزيز حشاد.