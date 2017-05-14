دعا البيت الأبيض إلى فرض “عقوبات أقوى” على كوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا بالستيا، عبرت موسكو عن قلقها من تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وبكين تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض “عقوبات أقوى” على كوريا الشمالية بعد إجرائها تجربة جديدة لإطلاق صاروخ بالستي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “هذا العمل الاستفزازي الأخير يجب أن يشكل دعوة إلى كل الأمم لفرض عقوبات أقوى على كوريا الشمالية”.

وأضاف ترامب أن الصاروخ سقط “في موقع قريب جدًا من الأراضي الروسية - في الواقع أقرب إلى روسيا من اليابان - والرئيس لا يمكن أن يتصور أن روسيا مرتاحة” لذلك.

وأكد البيان أن كوريا الشمالية “تشكل منذ فترة طويلة تهديدًا خطيرًا”، مشيرًا إلى أن “كوريا الجنوبية واليابان يتابعان الوضع عن كثب”.

من جانب آخر أعلن الكرملين اليوم الأحد، أن روسيا والصين “قلقتان من تصاعد التوتر” في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق بيونج يانج لصاروخ منتهكة بذلك قرارات الأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينج “ناقشا الوضع بالتفصيل في شبه الجزيرة الكورية وعبرا عن قلقهما من تصاعد التوتر”.

وكان بوتين وشي قد أجريا مباحثات خلال عقد لقاء ثنائي ثم على غداء عمل بعدما شاركا في افتتاح قمة طرق الحرير الجديدة في بكين.

وكانت الصين قد دعت الأحد إلى ضبط النفس بعد إجراء كوريا الشمالية تجربتها الصاروخية الجديدة. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن “الصين تعترض على انتهاك جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأضافت بكين أن “على كل الأطراف ضبط النفس والامتناع عن تصعيد التوتر في المنطقة”.

وأطلقت كوريا الشمالية صباح الأحد صاروخًا بالستيا في أول تجربة صاروخية لها منذ انتخاب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الذي اعتبر هذه الخطوة “استفزازًا متهورًا”.