حذر الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، من بعض سيارات “بيع السلع” التي تزعم تابعيتها لوزارة الزراعة، موضحا أنه قد تم ضبط العديد من السيارات التي تحمل شعار الوزارة كاستغلال لسمعة منتجات الوزارة الجيدة.

وناشد عبد الدايم من خلال لقاءه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، المواطنين بالسؤال عن رخصة السيارة والتشغيل والتأكد من خلالهم تابعيتها لوزارة الزراعة.

وأكد أن الوزارة لديها 27 منفذ متحرك لبيع منتجات الوزارة بالمناطق البعيدة عن منافذ الوزارة الثابتة، والقرى الأكثر احتياجا.

وفي سياق أخر، أوضح الدكتور حامد عبد لدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزير قد أمر بضخ كميات كبير من اللحوم استعدادا لشهر رمضان، مضيفا أن مصر لديها عجز في انتاج اللحوم بنسبة 35 %.

وأشار إلى أنه هناك قرارات خاصة بـ”عدم ذبح البتلو”، معربا عن تفاؤله من ان يحقق هذا القرار ارتفاع في انتاج اللحوم.

فيما أعلن أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في المنتجات الداجنة بنسبة حوالي 95 %، مشيرا إلى أن انتاج مصر من الدواجن انخفض عن السابق بسبب “انفلونزا الطيور”.