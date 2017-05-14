تواصل محكمة أسرة أكتوبر، اليوم اﻷحد، نظر الدعوى المقامة من الفنانة أميرة نايف، وتطالب فيها بالخلع من زوجها ضابط الشرطة السابق، مقابل تنازلها عن حقوقها المالية والشرعية.

وحضر ياسر قنطوش محامى الفنانة، فى الجلسة الماضية، وطالب بسرعة إنهاء الإجراءات، مشيرًا إلى أن موكلته طلبت تطليقها وديًا بعد نشوب خلافات بينها وزوجها، إلا أنه رفض، فأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها، وأكدت أنها تبغض الحياة معه.

يذكر أن الفنانة كانت حررت محضرًا ضد زوجها بقسم شرطة 6 أكتوبر، اتهمته فيه بالتهجم عليها محاولاً قتلها داخل شقتها