 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 10:47 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. محكمة الأسرة تنظر دعوى خلع الفنانة أميرة نايف
أميرة نايف

اليوم.. محكمة الأسرة تنظر دعوى خلع الفنانة أميرة نايف

2017-05-14 10:32:36

تواصل محكمة أسرة أكتوبر، اليوم اﻷحد، نظر الدعوى المقامة من الفنانة أميرة نايف، وتطالب فيها بالخلع من زوجها ضابط الشرطة السابق، مقابل تنازلها عن حقوقها المالية والشرعية.

وحضر ياسر قنطوش محامى الفنانة، فى الجلسة الماضية، وطالب بسرعة إنهاء الإجراءات، مشيرًا إلى أن موكلته طلبت تطليقها وديًا بعد نشوب خلافات بينها وزوجها، إلا أنه رفض، فأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها، وأكدت أنها تبغض الحياة معه.

يذكر أن الفنانة كانت حررت محضرًا ضد زوجها بقسم شرطة 6 أكتوبر، اتهمته فيه بالتهجم عليها محاولاً قتلها داخل شقتها

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3