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البنا: زراعة قصب السكر بـ«الشتل» لتوفير الماء
عبد المنعم البنا وزير للزراعة ‎

البنا: زراعة قصب السكر بـ«الشتل» لتوفير الماء

2017-05-14 10:33:10
كتب - أحمد فرهود

أعلن وزير الزراعة المصري، الدكتور عبدالمنعم البنا، زراعة قصب السكر بـ”الشتل”؛ بهدف توفير 30% من استخدام الماء.

وكشف البنا، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في قنا، اليوم الأحد، عن وضع خطة لزيادة إنتاج الذرة الصفراء؛ لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح الوزير، أن مصر تعاني من أزمة في الفجو بين الإنتاج والاستهلاك سواء كان في السكر أو فول الصويا.

وأشار البنا، إلى أن استهلاك الفرد من السكر زاد من 24 كيلو إلى 34 كيلو.

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