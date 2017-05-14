اختطاف وكيل جامعة طرابلس يتسبب في تأجيل الامتحانات2017-05-14 10:27:17
أعلن مجلس إدارة جامعة طرابلس تأجيل الامتحانات المقررة بجميع كليات الجامعة حتى إشعار آخر احتجاجا على اختطاف وكيل الجامعة للشؤون الادارية المالية الدكتور سعيد سليمان معيوف من قبل ميليشيا مسلحة.
وكان وكيل الجامعة الدكتور سعيد معيوف اختطف مساء الخميس الماضي عند الباب الخلفي للجامعة، وذلك بعد تعرض سيارته إلى إطلاق نار بحسب مصدر بهيئة التدريس بالجامعة.
وأكدت جامعة طرابلس عبر موقعها على الإنترنت أن وقفة احتجاجية ستقام اليوم امام مبنى رئاسة الجامعة، احتجاجا على اختطاف معيوف وسلسلة الاعتداءات والاختطافات على موظفي وطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا يوم الاثنين الماضي كشفت فيه ارتفاع حصيلة حالات خطف الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات الليبية على يد المليشيات المسلحة.
وتحدث التقرير عن الأستاذ الدكتور في جامعة طرابلس سالم محمد بيت المال، الذي خطف قبل أكثر من أسبوعين قرب بيته في منطقة صياد، غرب طرابلس، ولم يعرف مكان وجوده حتى الآن، كما لم تتمكن عائلته من الاتصال به منذ خطفه.
وقالت المنظمة “إن تصاعد عمليات الخطف تلقي الضوء على فداحة غياب حكم القانون في ليبيا وتأجيجه لحالة الفوضى وانعدام الأمان، مما يجعل المدنيين يعيشون في حالة من الخوف الدائم”.
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