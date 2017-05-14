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بالفيديو.. فرنسا تنصب ماكرون على عرش الإليزيه
استعدادات قصر الإليزيه لحفل تنصيب ماكرون

بالفيديو.. فرنسا تنصب ماكرون على عرش الإليزيه

2017-05-14 10:24:38
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سلم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، نظيره الجديد إيمانويل ماكرون الشفرة النووية ضمن مراسم تنصيبه رئيسًا للبلاد.

وبدأت المراسم في مقر الرئاسة بقصر الإليزيه باجتماع يتضمن تسليم شفرة إطلاق الصواريخ النووية، على أن يتوجه ماكرون برفقة الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا أولاند إلى باحة الشرف، حيث سيتم إعلان نتائج الانتخابات وهي لحظة تمثل تولي ماكرون السلطة وسيغادر بعدها الرئيس أولاند رسميًا السلطة.



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