تكثيف ساعات تصوير "طاقة نور" و"إزي الصحة" و"عفاريت عدلي علام"2017-05-14 10:27:30
يكثف المخرج رؤوف عبد العزيز ساعات تصوير مسلسل “طاقة نور” للحاق بموسم دراما رمضان، وتدور أحداثه حول المشكلات الاجتماعية والإنسانية والتغييرات الأخلاقية التى شهدها المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة.
المسلسل بطولة هاني سلامة، صلاح عبد الله، حنان مطاوع، وليد فواز، أحمد حلاوة، ميس حمدان، إيهاب فهمي، عايدة رياض، أشرف عبد الغفور، صفاء جلال، هيدي كرم، محمد أبو الوفا، تأليف حسان دهشان، وإنتاج تامر مرسى، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
كما يكثف العديد من المخرجين ساعات تصويره مسلسلاتهم هذه الأيام وخاصة أن أغلبها يشارك فعلا في موسم دراما رمضان .
أما المخرج أحمد سمير فرج فينتهي من تصوير كل مشاهد مسلسل “ظل الرئيس” أول يونيو المقبل خلال بدء عرض حلقاته الأولى.
“ظل الرئيس” بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، هنا شيحا، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، عزت أبو عوف، محمد عز، تأليف محمد إسماعيل أمين.
وأنهت الفنانة أيتن عامر تصوير 60% من إجمالي دورها في “أزي الصحة” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك، وتقوم حاليا بتصوير مجموعة من المشاهد الخارجية في شوارع وسط البلد، على أن تعود خلال أيام لمدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال التصوير هناك.
“إزي الصحة” تأليف يوسف معاطى وبطولة أحمد رزق، وحسام داغر، وسلوى خطاب، وصلاح عبد الله، وضياء الميرغنى، إخراج إبراهيم فخر.
وتواصل الفنانة هالة صدقي تصوير دورها في العمل الدرامي الجديد “عفاريت عدلي علام” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك ، حيث أنهت حتى الآن 80% من إجمالي دورها في العمل، ومن المقرر أن تنهي دورها بالكامل قبل حلول شهر رمضان المبارك.
“عفاريت عدلى علام” بطولة غادة عادل وكمال أبو رية ولطفى لبيب ورشوان توفيق ومحمد ثروت، وتأليف يوسف معاطى، وإخراج رامى إمام.
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