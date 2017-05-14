كشف وزير الزراعة المصري، الدكتور عبدالمنعم البنا، عن أن خطة الوزارة تعتمد على استراتيجية واضحة، للحد من الفاقد في عدد من المحاصيل، وخاصة القمح.

وأوضح البنا، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في قنا، اليوم الأحد، أن مصر تنتج 8 مليون طن قمح سنوياً، وتستورد 10 مليون آخرين، بتكلفة 2 مليار دولار.

وأشار الوزير، إلى أن مصر تقوم بزراعة 2 مليون و922 محاصيل قمح، وفقاً لإحصائية العام الحالي.