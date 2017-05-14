أعلنت هيئة علماء اليمن رفضها الاعتراف بمشروعيه ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي أعلنه محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي قبل 4 أيام.

وقالت الهيئة في بيان مساء أمس السبت “نؤكد عدم مشروعيه مايسمي المجلس الانتقالي الجنوبي، وندعو جميع ابناء اليمن إلى تعميق أواصر الأخوة والوحدة ونبذ دعوات التمزق والفرقة والانقسام”.

وأكد البيان تأييد الهيئة “للرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومه اليمنية”.

وقدمت الهيئة شكرها لدول التحالف والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي لوقوفهم مع الشعب اليمني “حتى يتم تحرير اليمن من الانقلاب”.

وأمس أول الخميس، أعلن محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الجنوب، ضم 26 شخصية بينهم، 4 محافظين، وهو إجراء رفضته الحكومة اليمنية، وكذلك مجلس التعاون الخليجي.

وتشهد عدة محافظات يمنية، منذ أكثر من عامين، حربًا بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنسانية صعبة، فضلًا عن تدهور الاقتصاد.