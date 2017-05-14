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السيسي لـ«وزير الزراعة»: متتكلمش معايا
السيسي في مبادرة اسأل الرئيس‎

السيسي لـ«وزير الزراعة»: متتكلمش معايا

2017-05-14 10:21:25
كتب - أحمد فرهود

قاطع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، فور حديثه، في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية في قنا.

ووجه السيسي، حديثه إلى البنا، قائلاً: “متتكلمش معايا.. أنت كلم الناس”.

وأضاف الرئيس المصري، في حديثه للبنا: “يجب تبسيط المعلومات للمواطنين، لبناء وعي حقيقي بحجم النحديات التي تواجها مصر حالياً”.

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