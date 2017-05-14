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في اليوم الـ28.. أسرى جدد ينضمون لـ"إضراب الكرامة"
الاسرى الفلسطينيون

في اليوم الـ28.. أسرى جدد ينضمون لـ"إضراب الكرامة"

2017-05-14 10:16:41
وكالات

يواصل نحو 1800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 28 على التوالي؛ وسط انضمام أسرى جدد للإضراب.
وأفاد مكتب الهيئة القيادية للأسرى أن 35 أسيرًا من كافة الفصائل في سجون الاحتلال قرروا الالتحاق اليوم الأحد، بمعركة الحرية والكرامة وخوض الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه قرابة 1800 أسير منذ 28 على التوالي.
وأكد الأسرى في بيان لهم أنهم مستمرون في معركتهم حتى تحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة، وأهمها: إنهاء معاناة المرضى، والأسيرات، وتحسين الظروف المعيشية، والزيارات.
وطالب الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني التلاحم والتكاثف ودعم الأسرى في معركتهم حتى تحقيق مطالبهم، داعياً إلى مزيد من الحراك المحلي والدولي حتى إعلان الانتصار.
يذكر أن اللجنة الوطنية لإسناد معركة الحرية والكرامة، أشارت إلى أنه حتى الجمعة الماضية، لم تتمّ أية مفاوضات بشكل رسمي بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال والأسرى المضربين.
ولفتت إلى أن هناك رسائل يبثّها ضباط مصلحة السّجون بين الأسرى أنه سيتم نقاش مطالبهم، والأسرى بدورهم يؤكدون رفضهم القاطع للدخول في أية مفاوضات دون قيادة الإضراب.
وتتصاعد التحذيرات من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين خاصة مع تواتر التقارير عن نقل عشرات منهم إلى المستشفيات.
ويطالب الأسرى المضربون بوقف سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية.

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