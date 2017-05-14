نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة غير مكتملة لا تحتوي إلا كلمة واحدة “نحن”، ما أثار نقاشات ساخرة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأزيلت التغريدة “المشؤومة” بسرعة، لكن بعد أن تمكن مستخدمو شبكة تويتر من الاطلاع على ما وصفوه بسخرية “رسالة ترامب الأكثر وحدوية حتى الآن”.

وبات مستخدمو الإنترنت يتسابقون في اختراع خواتم ساخرة لتغريدة الرئيس.