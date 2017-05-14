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السيسي يقدم الشكر إلى دولة الإمارات
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السيسي يقدم الشكر إلى دولة الإمارات

2017-05-14 10:15:07
كتب - أحمد فرهود

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال السيسي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في قنا، إن مشروع الـ25 شونة الحديثة، جاء بدعم من دولة الإمارات، بعد ثورة 3 يوليو.

وأشار الرئيس المصري، إلى أن هذا الدعم ليس بجديد على دولة الإمارات.

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