رحب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محافظة قنا، لافتتاح عدد من المشروعات القومية التنموية.

وقال إسماعيل، في كلمته خلال حفل افتتاح المشروعات القومية بقنا، إن هذه المشروعات تؤكد على أن مصر ماضية في مجال التنمية، متعهداً بتحقيق الإصلاح الاقتصادي والأمن الغذائي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير فرص العمل، وتحقيق شبكة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية من تعليم وصحة وخدمات نقل.

وأوضح إسماعيل، أنه تم الانتهاء من إنشاء 25 صومعة حديثة، بتكلفة 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 105 شون.