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طوكيو: صاروخ كوريا الشمالية سقط فى بحر اليابان بعد 30 دقيقة
يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني

طوكيو: صاروخ كوريا الشمالية سقط فى بحر اليابان بعد 30 دقيقة

2017-05-14 10:03:44
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قال يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، اليوم الأحد، إن الصاروخ الباليستى الذى أطلقته كوريا الشمالية طار 30 دقيقة وسقط فى بحر اليابان، من ناحية أخرى قال الجيش الكورى الجنوبى، إن الصاروخ الكورى الشمالى انطلق لمسافة 700 كيلومتر تقريبا.

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