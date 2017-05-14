قال يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، اليوم الأحد، إن الصاروخ الباليستى الذى أطلقته كوريا الشمالية طار 30 دقيقة وسقط فى بحر اليابان، من ناحية أخرى قال الجيش الكورى الجنوبى، إن الصاروخ الكورى الشمالى انطلق لمسافة 700 كيلومتر تقريبا.