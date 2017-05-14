قام وزير الخارجية الإثيوبى السابق الدكتور تادروس أدهانوم، المرشح الأفريقى لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية، بزيارة القاهرة يومى 13و14 مايو الجارى فى إطار حملته الانتخابية للمنصب الدولى، وذلك قبيل الجولة النهائية للانتخابات المقرر عقدها فى جنيف يوم 23 مايو الجارى.

وبحسب بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، فقد كان فى استقبال الوزير الإثيوبى بمطار القاهرة السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، حيث نقل إليه تحيات وتقدير وزير الخارجية سامح شكرى، مؤكدا على دعم مصر الكامل للمرشح الإثيوبى باعتباره مرشحا عن القارة الأفريقية.

كما نقل السفير إدريس إلى الوزير الإثيوبى السابق توجيهات وزير الخارجية للوفد المصرى فى جنيف بالتنسيق المكثف مع الوفود الأفريقية لدعم مرشح أفريقيا الذى يتميز بالخبرة والكفاءة، وفى إطار الحرص المصرى على أن تحصل القارة الأفريقية على نصيب عادل من المناصب الدولية الهامة بما يحفظ ويدعم المصالح المشتركة لأفريقيا على الساحة الدولية.