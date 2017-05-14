أكد المهندس وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، أنه هناك نوعية جديدة من “الهجمات الإلكترونية” تسمى بـ”فيروس الفدية” حيث يقوم أحد الأشخاص باختراق الأجهزة وتغيير نظام التشغيل وتشفيرها، موضحا أنه هناك عمليات ابتزاز “مادي” لفك تشفير نظام التشغيل.

وأشار عبد المقصود من خلال لقاءه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد، إلى أن وسيلة الدفع لـ”القراصنة الإلكترونية” الجديدة بتتم من خلال عملة “BET COiN” التي يصعب تتبعها إلكترونيا، معلنا أيضا أن “فيروس الفدية” الذي تم نشره في 2017 غير متعارف عليه ببرامج وتطبيقات حماية الحواسب.

وحذرا أيضا من تأثير “الهجمات الإلكترونية” في جميع الخدمات والمرافق التي تعمل بالأنظمة الإلكترونية.

ونصح مستخدمي الانترنت بعدم استقبال أي بريد إلكتروني مجهول المصدر، بالإضافة إلى التأكد من وجود كود “https” في مسمى المواقع أثناء تصفح الانترنت للتأكد من سلامة الموقع من خلال لون علامة بجانب أسم “URL” الموقع، مشيرا إلى أن اللون الأخضر يدل على سلامة الموقع والون الرمادي يؤكد أن الموقع غير أمن.