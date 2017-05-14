أعرب سيد معوض، مدرب فريق الأهلي، عن عدم رضاه عن أداء الفريق خلال مباراة زاناكو الزامبي، امس السبت والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأكد معوض أن الفريق عانى من غياب السرعة في الشوط الأول من المباراة، ولكن التغييرات في الشوط الثاني بمشاركة وليد سليمان ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد أضافت بعض السرعات في الأداء.

وأضاف مدرب الفريق للموقع الرسمي لناديه – أن هذه البداية في دوري المجموعات لم يكن يتمناها، مشيرًا إلى أن الأهلي مطالب بالفوز في جميع المباريات التي تقام على أرضه، وحاليًا لابد من أن يفوز في أحد المباريات التي تقام خارج أرضه.

وأوضح معوض أن أكثر من لاعب في الأهلي كان بعيدًا عن مستواه خلال المباراة، ولكن قدرات اللاعبين والخبرات الموجودة قادرة على التعويض في المباريات المقبلة.