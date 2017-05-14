بدأ منذ قليل، حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدداً من المشروعات القومية، في محافظة قنا.

وشهدت بداية الحفل، تلاوة آيات من القرآن الكريم.

ويأتي على رأس تلك المشروعات، التي من المقرر أن يفتتحها السيسي؛ مشروع المليون ونصف فدان، وصوامع القمح بقرية المراشدة، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بتمويل من الإمارات العربية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي من المقرر تخزين الأقماح بها، عقب إعطاء الرئيس، إشارة البدء لموسم حصاد القمح في الصعيد، إضافة إلى تفقد آخر التطورات بمشروع المثلث الذهبي.

ويتكون مشروع الصوامع، من 12 صومعة لتخزين القمح، بسعة تخزينية 60 ألف طن، وهي من النوع المعدني ذات القاع المخروطي، وبلغت تكلفتها الإجمالية 101 مليون جنيه، فيما تصل تكلفة استصلاح 38.5 ألف فدان، في منطقة المراشدة بمحافظة قنا، إلى 539 مليون جنيه، تعتمد على الري السطحي، تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما يفتتح الرئيس السيسي، عدداً من وحدات الإسكان الاجتماعي والمميز، وكذلك كوبري نجع حمادي الجديد، عبر الفيديو كونفرانس، وعدداً من المشروعات الزراعية والتجارية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين.

والرئيس السيسي، يفتتح أيضاً عدداً من المشروعات التنموية المهمة، التي تم الانتهاء منها بمحافظة سوهاج، ومنها مشروع محور كوبري جرجا على النيل، وكوبري طهطا على السكة الحديد، وذلك بعد انتهاء أعمال التشطيبات النهائية والتخطيط وتركيب العلامات المرورية والإرشادية بتلك المشروعات، التي تمثل نقلة كبيرة لمحافظة سوهاج، على طريق التنمية الشاملة.

ويعد مشروع محور كوبري جرجا على النيل، بطول 10 كم وبعرض 21 متراً بنظام الاتجاهين، بتكلفة 497،5 مليون جنيه؛ شرياناً حيوياً لمراكز جنوب المحافظة، لأنه يربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل.

وبالنسبة لمشروع كوبري طهطا على السكة الحديد، فيكلف المشروع 80 مليون جنيه، بطول 1214 متراً وعرض 16 متراً بنظام الاتجاهين، ويربط بين ساحل طهطا وطريق أسيوط - سوهاج الزراعي غرب مدينة طهطا.

وسوف يساهم المشروع، في تحقيق السيولة المرورية بمدينة طهطا، والحد من الحوادث التي تحدث بسبب تقاطع خطوط السكة الحديد مع الطرق السطحية.