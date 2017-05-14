تنظم منظمة الأمم المتحدة للفنون برئاسة د. نبيل رزق احتفالية عيد الأب للسنة الثانية بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة مساء اليوم “الأحد” بحضور لفيف من المسؤلين والفنانين والمكرمين.

وتكرم الاحتفالية مجموعه كبيره من الشخصيات بمنحهم لقب “أب قدوة” كل في مجاله على رأسهم اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر “أب قدوة زعيم الأمة العربية”، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمدي جابر الصباح أب قدوة إنسانية عالمية، وحاكم إمارة دبي محمد بن راشد أل مكتوم أب قدوة في السعادة بعدما استحدث وزارة للسعادة، بالاضافة إلى شخصيات عديدة منها صلاح الشرنوبي أب قدوة في مجال الموسيقي وروح الفنان عبد الوارث عسر والفنان عبد الرحمن أبو زهرة أب قدوه فنية واسم الكابتن الراحل حماده إمام، واللواء فؤاد علام أب قدوه أمنية والدكتور إبراهيم العناني أب قدوة طبية، ويصاحب الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية المختلفة، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”.