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بالصور.. استعدادات قصر الإليزيه لحفل تنصيب ماكرون
استعدادات قصر الإليزيه لحفل تنصيب ماكرون

بالصور.. استعدادات قصر الإليزيه لحفل تنصيب ماكرون

2017-05-14 10:05:49
متابعات

ساعات قليلة، ويتولى إيمانويل ماكرون- أصغر رؤساء فرنسا المنتخبين سنا- مهامه الرئاسية رسميا بعد 7 أيام من فوزه فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية على منافسته مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف.

ويتزين قصر الإليزيه، اليوم الأحد، استعدادا لحفل تنصيب “ماكرون” وتسليمه السلطة  فى قصر الإليزيه خلال مراسم رسمية بالعاصمة الفرنسية “باريس”، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار أمنى واسع فى أنحاء البلاد.

ويلقى الرئيس الفرنسى المنتخب، خطابا رسميا خلال حفل تنصيبه، ومن المراسم التقليدية الفرنسية عند تسليم السلطة إلى رئيس جديد، يعزف النشيد الوطنى ويطلق الجنود 21 طلقة فى قصر الإليزيه، ومن ثم يتوجه إيمانويل ماكرون إلى قوس النصر لوضع إكليل من الورود على قبر الجندى المجهول.

ومن المقرر، أن يختار إيمانويل ماكرون رئيسا للوزراء، غدا الاثنين، والإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة، بحلول يوم الثلاثاء.

ويدرك رئيس الفرنسى المنتخب الذى وعد بإصلاح “الحياة السياسية (الفرنسية) فى العمق”، التحديات الكبرى التى تنتظره فى بلد منقسم جدا، ويعانى من بطالة مرتفعة (10 بالمئة) ويواجه خطر التهديد الارهابي.

وقال إيمانويل ماكرون عقب انتخابه فى السابع من مايو :”المهمة هائلة!... ساخدمكم”. لذا يحتاج الرئيس المنتخب إلى أن تخرج حركته “إلى الأمام!” بأغلبية فى الانتخابات التشريعية التى ستجرى فى 11 و18 يونيو.

استعدادات قصر الإليزيه لحفل تنصيب ماكرون

استعدادات قصر الإليزيه لحفل تنصيب ماكرون

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