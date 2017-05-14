أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج عن قلقهما من تنامي حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية لاسيما بعد التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله “إن الزعيمين بحثا خلال لقائهما اليوم الأحد على هامش منتدى “حزام واحد - طريق واحد” التصعيد في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية صاروخا”.

يشار إلي أن الرئيس بوتين ﻳﺰﻭﺭ العاصمة الصينية لحضور منتدى “حزام واحد - طريق واحد” الذي بدأ في وقت سابق اليوم بالعاصمة بكين ويستمر يومين ، والذي تعمل الصين من خلاله على ترويج رؤيتها الهادفة إلى توسيع ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺁﺳﻴﺎ ﻭإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ عبر مبادرة طريق “الحزام والطريق”.