الكرملين: بوتين ونظيره الصيني بحثا التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية2017-05-14 09:44:08
أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج عن قلقهما من تنامي حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية لاسيما بعد التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله “إن الزعيمين بحثا خلال لقائهما اليوم الأحد على هامش منتدى “حزام واحد - طريق واحد” التصعيد في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية صاروخا”.
يشار إلي أن الرئيس بوتين ﻳﺰﻭﺭ العاصمة الصينية لحضور منتدى “حزام واحد - طريق واحد” الذي بدأ في وقت سابق اليوم بالعاصمة بكين ويستمر يومين ، والذي تعمل الصين من خلاله على ترويج رؤيتها الهادفة إلى توسيع ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺁﺳﻴﺎ ﻭإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ عبر مبادرة طريق “الحزام والطريق”.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT