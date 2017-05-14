 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 10:47 صباحاً
روابط سريعة
الكرملين: بوتين ونظيره الصيني بحثا التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج

الكرملين: بوتين ونظيره الصيني بحثا التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

2017-05-14 09:44:08
أ ش أ

أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج عن قلقهما من تنامي حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية لاسيما بعد التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله “إن الزعيمين بحثا خلال لقائهما اليوم الأحد على هامش منتدى “حزام واحد - طريق واحد” التصعيد في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية صاروخا”.

يشار إلي أن الرئيس بوتين ﻳﺰﻭﺭ العاصمة الصينية لحضور منتدى “حزام واحد - طريق واحد” الذي بدأ في وقت سابق اليوم بالعاصمة بكين ويستمر يومين ، والذي تعمل الصين من خلاله على ترويج رؤيتها الهادفة إلى توسيع ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺁﺳﻴﺎ ﻭإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ عبر مبادرة طريق “الحزام والطريق”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3