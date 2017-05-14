وقعت مشادة كلامية ساخنة تحولت لمشاجرة بين الشيخ عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة السابق، والمستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان.

ورفض جبرائيل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” حديث عبد الله رشدي بالبرنامج ذاته، عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني، وتأكيده أن الحديث عن تكفير المسيحيين يأتي متماشيا مع هذه الدعوة لأنه يكشف عن أن الكافر ليس معناه قتله وأن هذا يزيل من أذهان المتشددين أن الكافر يُحق قتله.

ووجه “جبرائيل” سؤاله لعبد الله رشدي: “هل الرئيس دعا لتجديد الخطاب الديني بأن تكفر المسيحيين؟ مضيفا، “دي مصيبة إنك تترجم كلام الرئيس بهذا الشكل”، لينفي رشدي الأمر جملة وتفصيلا بقوله: “أنا لم أقل هذا.. أنا قلت أن الرئيس طالب بتجديد الخطاب الديني أن تفهم الناس القضايا، متقولنيش كلام لم أتفوه به”، لكن “جبرائيل” أصر على اتهامه، قائلا: “لأ قلت كدا”.

وانفعل جبرائيل” على “رشدي”، قائلا: “أنت تكفيري”، ورد “رشدي”: “أنت اللي تكفيري متطاول وأنا لا أسمح لك بذلك”.