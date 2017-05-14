أكد المحامي والحقوقي الشهير “طارق العوضي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد لا يجد أمامه سوى تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيسا لمجلس الدولة.

وقال “العوضي” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “عاجبني أوي الجيم اللي بيلعبه مجلس الدولة ، شياكة وحرفنة و رقي و رونق بجد بقي غير قابل للخدش”.

وأضاف: “المجلس رشح المستشار يحيي الدكروري وفقط ،. وبكده أعطي الحق لرئيس الجمهورية أن يختار من بين أقدم سبعة نواب ، سيختار الرئيس قاضيا آخر غير الدكروري ، سيعتذر ، ومن يليه سيعتذر ، وهلم جرا فلن يجد غير الالتزام بقرار مجلس الدولة” حسب قوله.

وقررت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، ترشيح يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، متمسكين بمبدأ الأقدمية وإرسال اسمه منفردًا لرئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 20177، ويتضمن القانون تعديلا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

ونص القانون على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 77 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة، حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.