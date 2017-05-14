وصلت الى العاصمة الصينية بكين صباح اليوم الاحد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، للمشاركة فى فعاليات منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى الذي افتتحه الرئيس الصينى شي جين بينغ منذ ساعات قليلة وتمتد فعالياته حتى الغد حيث سيترأس غدا قمتين للمائدة المستديرة للقادة المشاركين به بهدف مناقشة التعاون المشترك والمساهمة عن طريق المبادرة من اجل جلب الخير للعالم.

كانت الوزيرة، التى ستشارك فى إحدي قمتى المائدة المستديرة غدا، قد أكدت فى تصريحات لها أهمية العلاقات التاريخية مع الصين، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى ديسمبر 2014 بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الصينى، فى مختلف المجالات، إذ تتطلع مصر للاستفادة من الشريك الصينى الذى خصص ما يزيد على 30 مليار دولار للاستثمار فى البنية التحتية الخاصة بدول طريق الحرير.

وذكرت سحر نصر، أنها ستلتقى ممثلى كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الصينية خلال منتدى الأعمال والاستثمار على هامش فعاليات المنتدي، لعرض الفرص الاستثمارية، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، فى ظل طرح الحكومة للعديد من المشروعات فى كل المجالات على جانبى القناة للاستثمار العالمى، كما سيتم بحث زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، والارتقاء بها، بما يتفق مع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفى ضوء أهمية مبادرة الطريق والحزام لمصر التى تقع على الطريق البحرى.

وأوضحت الوزيرة، أنها ستعرض خلال الجلسات الوزارية بالمؤتمر، ما بذلته مصر من جهود على طريق الإصلاح الاقتصادى، من خلال سياسات متكاملة تحقق التنمية وتجذب الاستثمارات، والتى تم تتويجها بإقرار قانون الاستثمار الجديد، الذى يوفر كثيرا من المزايا والحوافز الاستثمارية.

ومبادرة الحزام والطريق هى مبادرة تهدف الصين من خلالها إلي إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولى ليكون أكثر توازنا وعدالة وشمولية واستقرارا وذلك بدمج وتكامل اقتصادات اسيا وافريقيا وأوروبا من خلال بناء شبكة مترابطة وحديثة من البنية التحتية للنقل والاتصالات فى مشروع هائل يمكن وصفه بأنه أحد أكبر مشروعات التنمية الاقتصادية فى التاريخ المعاصر.

ويشارك فى هذا المحفل الدولى الكبير29 رئيس دولة أو حكومة ، ومن بين قائمة رؤساء الدول والحكومات الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس التركى رجب طيب اردوغان وعدد من زعماء اوروبا وجنوب شرق اسيا.

ويحضرها كذلك حوالي 30 وزيرا وكبار المسئولين من الكثير من الدول وأكثر من 80 من رؤساء المنظمات الدولية حيث تضم القائمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم.

جدير بالذكر ان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، كان قد وصل إلي بكين أمس السبت للمشاركة فى المنتدي. وكان قابيل قال فى تصريحات له بالقاهرة قبل مغادرته الى بكين أن مبادرة الحزام والطريق تمثل آلية هامة من آليات تحفيز الاقتصاد العالمي وتعزيز منظومة التعاون التجاري العالمي خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى أن مصر تعد من أولى الدول التي دعمت المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، لا سيما وأنها تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية الرامية لتنمية محور قناة السويس باعتباره أحد أهم المحاور اللوجيستية ليس على المستوى الاقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضاً.

يذكر ان الوفد المصرى المشارك بالمنتدى يتضمن الوزير طارق قابيل والوزيرة سحر نصر ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ومستشار وزير النقل للتعاون الدولى محمود علام ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربى ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عبد القادر درويش فضلا عن سفير مصر لدي الصين السفير أسامة المجدوب.