أكد أحمد فاروق مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الطبيعية حسيث ستسجل 39 درجة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة الطبيعية في هذا التوقيت من العام تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة بالقاهرة والوجه البحري.

وأعلن فاروق من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد، أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد ستنكسر ابتداء من يوم الثلاثاء القادم حيث ستنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصل إلى 34 درجة يوم الأربعاء.

وأشار إلى احتمالية سقوط أمطار “معتادة” يومي الأربعاء والخميس في مناطق متفرقة بالجمهورية.