 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 09:10 صباحاً
روابط سريعة
«الأرصاد الجوية»: أمطار في نهاية الأسبوع.. و«الثلاثاء» نهاية الموجة الحارة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«الأرصاد الجوية»: أمطار في نهاية الأسبوع.. و«الثلاثاء» نهاية الموجة الحارة

2017-05-14 09:09:53
محيط - خالد الريس

أكد أحمد فاروق مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الطبيعية حسيث ستسجل 39 درجة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة الطبيعية في هذا التوقيت من العام تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة بالقاهرة والوجه البحري.
وأعلن فاروق من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد، أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد ستنكسر ابتداء من يوم الثلاثاء القادم حيث ستنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصل إلى 34 درجة يوم الأربعاء.
وأشار إلى احتمالية سقوط أمطار “معتادة” يومي الأربعاء والخميس في مناطق متفرقة بالجمهورية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3