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الكرملين: بوتين قلق من تجربة كوريا الشمالية الصاروخية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الكرملين: بوتين قلق من تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

2017-05-14 09:02:04
متابعات

قال متحدث باسم الكرملين على هامش زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين إن بوتين قلق إزاء التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية اليوم الأحد.

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