نفى محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، الشائعات التي انتشرت مؤخراً؛ بشأن هروب موكله، ومعرفته بالمكان الذي يختبأ به، مشدداً على أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وكشف الجندي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صح النوم”، عن أن العادلي أصيب بعدة جلطات، فور سماعه خبر الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على المال العام، والمعروفة إعلامياً باسم “فساد الداخلية”.

وأوضح المحامي، أن العادلي أصبح طريح الفراش، حيث تم تجهيز غرفة منزله، وكأنها غرفة “عناية مركزة”، لافتاً إلى أن وزير الداخلية الأسبق، لا يستطيع الكلام أو الحركة.